В Барнауле появится новый автобусный маршрут № 70

В первую очередь новый маршрут создан для удобства жителей Борзовой Заимки, отмечает портал barnaul.22. Поселок находится в лесном массиве, добираться пешком до ближайшей остановки было довольно далеко. В саму Борзовку маршрутки не ходили.
Маршрут автобуса.
Пресс-службы администрации Барнаула.
Зато теперь старую часть поселка с городом соединит автобус № 70. Со 2 ноября он будет ходить по маршруту от Борзовки — по Кутузова, Загородной, через старый город, по Красноармейскому к пл. Спартака.
Отправление первых и последних автобусов — с 6 до 18:30, интервал — полчаса.