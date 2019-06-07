Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле появится новый памятник в форме метронома

На улице Ленинградской, 8 в Барнауле установят новый памятный знак. Он будет посвящен ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, сообщают в пресс-службе администрации города. Памятник откроют в День памяти и скорби 22 июня.

Благоустройство Ленинградской аллеи.
Благоустройство Ленинградской аллеи.
barnaul.org

Монтаж памятного знака в центре Ленинградской аллеи уже начался.

В основе памятника — контуры метронома, который для блокадников играл большую роль: биение метронома свидетельствовало о начале бомбовых атак.

Второй символ, который «читается» в памятнике, — репродуктор. Этот прибор на протяжении всех 900 дней блокады поддерживал в людях надежду и вселял в них веру в победу, рассказывают в мэрии.

Венчает композицию разорванное кольцо, олицетворяющее прорыв и полное снятие блокады.

Барнаульские предприниматели помогли деньгами, материалами и рабочей силой, а архитектор Сергей Боженко создал эскиз памятника.

Напомним, на аллее по улице Ленинградской по ходатайству ветеранов войны в 2002 году установили памятный знак «Воинам-сибирякам участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года и в честь 60-летия этого события», шефство над которым закреплено за гимназией № 123.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость