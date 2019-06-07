В Барнауле появится новый памятник в форме метронома

На улице Ленинградской, 8 в Барнауле установят новый памятный знак. Он будет посвящен ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, сообщают в пресс-службе администрации города. Памятник откроют в День памяти и скорби 22 июня.

Монтаж памятного знака в центре Ленинградской аллеи уже начался.

В основе памятника — контуры метронома, который для блокадников играл большую роль: биение метронома свидетельствовало о начале бомбовых атак.

Второй символ, который «читается» в памятнике, — репродуктор. Этот прибор на протяжении всех 900 дней блокады поддерживал в людях надежду и вселял в них веру в победу, рассказывают в мэрии.

Венчает композицию разорванное кольцо, олицетворяющее прорыв и полное снятие блокады.

Барнаульские предприниматели помогли деньгами, материалами и рабочей силой, а архитектор Сергей Боженко создал эскиз памятника.

Напомним, на аллее по улице Ленинградской по ходатайству ветеранов войны в 2002 году установили памятный знак «Воинам-сибирякам участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года и в честь 60-летия этого события», шефство над которым закреплено за гимназией № 123.