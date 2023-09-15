В Барнауле появляются новые способы для безналичного расчёта в автобусах

К сожалению тарифы, например, пенсионные и школьные, установить нельзя из-за проблем с идентификации владельца.
Такой брелок можно приобрести в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» или «Союзпечать-Алтай».
Такие же правила распространятся и на транспортные браслеты. Чтобы оплатить проезд, нужно поднести к терминалу руку с браслетом.
Все нововведения значительно делают проезд проще.
Отмечается, что с февраля доступно приложение, где можно пополнять баланс карточки.
Подробнее ознакомиться с информацией можно тут.
Ранее сообщалось, что из-за "Алтайской регаты" временно ограничат проезд транспорта в районе Гребного канала.