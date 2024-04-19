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Жизнь

В Барнауле появится более десяти новых «умных» светофоров

В Барнауле появятся новые «умные» светофоры. Об этом сообщает администрация города.

Светофор в Барнауле.
Светофор в Барнауле.
Анна Зайкова.

Отмечается, что на пр-т Ленина обновят 12 светофора.

Соответствующий контракт заключили комитетом по дорожному хозяйству и транспорту и ПАО «Ростелеком». На улицах города появятся современные дорожные контроллеры и детекторы транспорта. Также появится комплекс метеомониторинга на пересечении ул.Попова и ул.Трактовой.

Где установят новые светофоры

На пр-т Ленина (в районе площади Октября), а также на пересечениях проспекта Ленина с ул.: Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя.

Оборудование подключат к интеллектуальной транспортной системе. Известно, что на работы из федерального бюджета выделили 42 млн рублей. Работы планируют выполнить до октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что барнаульцы озадачены сигналами светофора на перекрестке.

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