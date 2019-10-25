В Барнауле появятся «умные» остановки с wi-fi

Как передает пресс-центр мэрии, один из предпринимателей показал эскиз павильона, но дизайн еще может измениться после обсуждения с местными архитекторами. Остановка должна гармонично встроиться в городскую среду.
Пока предприниматели рассчитывают установить четыре таких остановки.
В администрации уже прорабатывают нормативные и технические вопросы, а после этого объявят аукцион.
Оборудование остановок камерами видеонаблюдения и точками доступа к wifi станет еще одним шагом в реализации программы «Умный город», добавили в мэрии.