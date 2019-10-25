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25 октября
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Жизнь

В Барнауле появятся «умные» остановки с wi-fi

Барнаульские бизнесмены планируют сделать несколько «умных» остановочных павильонов. Там будет wi-fi, камеры видеонаблюдения, бегущая строка, а также, возможно, начнут продавать кофе. Чиновникам предложение понравилось и они дали добро.

В Барнауле появятся "умные" остановки.
В Барнауле появятся "умные" остановки.
barnaul.org

Как передает пресс-центр мэрии, один из предпринимателей показал эскиз павильона, но дизайн еще может измениться после обсуждения с местными архитекторами. Остановка должна гармонично встроиться в городскую среду.

Пока предприниматели рассчитывают установить четыре таких остановки.

В администрации уже прорабатывают нормативные и технические вопросы, а после этого объявят аукцион.

Оборудование остановок камерами видеонаблюдения и точками доступа к wifi станет еще одним шагом в реализации программы «Умный город», добавили в мэрии.

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