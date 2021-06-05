В Барнауле пожарные ночью спасли жителей многоквартирного дома

В Барнауле в ночь с 4 на 5 июня произошел пожар в четырехэтажном жилом доме.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в третьем часу ночи загорелся жилой дом по адресу: ул. 40 лет Октября.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, открытый огонь полыхал из окна квартиры на 4 этаже,

«К работе по эвакуации людей немедленно приступили звенья газодымозащитной службы. По лестничным маршам бойцы вывели из опасной зоны 15 человек, в том числе двоих детей», — рассказали в управлении.

После этого пожарные приступили к тушению огня, на что им потребовалось 15 минут.

Площадь пожара составила около 10 кв. метров. Никто из местных жителей не пострадал.