В Барнауле предъявили обвинение бизнесменам по делу, на котором попался замглавы района

В Алтайском крае двум предпринимателям предъявили обвинение в хищении денег в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов, сообщает региональный СК.

В мошенничестве обвинили бизнесменов, которые должны были поставить оборудование в Первомайский район.

«В октябре-декабре 2020 года двое руководителей коммерческих организаций, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, обеспечили изготовление фиктивных документов о поставке оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для нужд МУП „Первомайские коммунальные системы“ на сумму около 12 миллионов рублей, что на самом деле не соответствовало действительности», — рассказали в ведомстве.

Счет-фактуры и товарные накладные, а также счета на оплату о якобы исполненных контрактах бизнесмены предоставили в администрацию района.

Обвиняемые признались в содеянном, Октябрьский райсуд Барнаула отправил их под домашний арест. Обоим предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Школы Первомайского района. altapress.ru.

Ранее в суд направили дело бывшего первого заместителя главы Первомайского района Дмитрия Шипунова.

Напомним, экс-чиновника обвинили в лоббировании интересов подрядчика при заключении муниципального контракта на поставку оборудования в МУП «Первомайские коммунальные системы».

«В 2020—2021 годах получил от директора одного из ООО частями взятку на общую сумму 400 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе предприятия в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП „Первомайские коммунальные системы“ и о заключении именно с этим предприятием муниципальных контрактов на поставку», — сообщили ранее.

Кстати, накануне важный алтайский следователь рассказал altapress.ru об уголовных делах против знаменитых коррупционеров, в том числе и про дело Шипунова.