В Барнауле преобразят площадь у театра

Подрядчики демонтируют старые бетонные плиты, уложенные более 30 лет назад. Их заменят плиткой. Также планируется уложить рулонный газон, установить по четыре кованых фонаря, лавочки, урны для мусора, малую архитектурную форму «Арка» и «Пианино», два кованых вазона для цветов.
Параллельно администрация обновит четыре клумбы у здания на пр. Комсомольском, 108а.
Также в июне текущего года Алтайским государственным музыкальным театром планируются работы по ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории.
«Таким образом, практически вся площадь, расположенная между ул. Молодежной и ул. Шевченко по пр. Комсомольскому преобразится», — обещают в мэрии.