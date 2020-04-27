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Жизнь

В Барнауле преобразят площадь у театра

Тематический зеленый уголок появится в Барнауле у здания Алтайского государственного музыкального театра, рассказали в мэрии. Там уже начались работы.

Благоустройство площади у музыкального театра в Барнауле.
Благоустройство площади у музыкального театра в Барнауле.
barnaul.org

Подрядчики демонтируют старые бетонные плиты, уложенные более 30 лет назад. Их заменят плиткой. Также планируется уложить рулонный газон, установить по четыре кованых фонаря, лавочки, урны для мусора, малую архитектурную форму «Арка» и «Пианино», два кованых вазона для цветов.

Параллельно администрация обновит четыре клумбы у здания на пр. Комсомольском, 108а.

Также в июне текущего года Алтайским государственным музыкальным театром планируются работы по ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории.

«Таким образом, практически вся площадь, расположенная между ул. Молодежной и ул. Шевченко по пр. Комсомольскому преобразится», — обещают в мэрии.

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