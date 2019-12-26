В Барнауле при поддержке Радио Юмор FM Барнаул состоялся финал Региональной лиги КВН АЛТАЙ

2 часа шуток и юмора пролетели незаметно, команды, несмотря на волнение, держали высокую планку во всех конкурсах, а зал поддерживал их своими аплодисментами.
- Чемпионом сезона 2019 стала Команда КВН «Экстрим», с. Сычевка;
- Вице чемпионами стали команда КВН «Твердятич Пихто», Горно-Алтайск;
- Бронзовым призером стала команда КВН «Сборная Бийского Олеумного Завода», Бийск;
- Четвертое место заняла команда КВН «От Души», Барнаул;
- Пятое место заняла команда КВН «Всегда Рядом», Барнаул.
Радиостанция Юмор FM, в свою очередь, подарила зрителям и участникам КВН подарки.
Так, за лучший вопрос из зала «Что такое счастье?», кружку и сувенирную монету получил мальчик Гоша.
Лучший актер Егор Шетеля, команда КВН «Твердятич Пихто», получил в подарок от радиостанции футболку и кепку.
Лучшей актрисе Ольге Юрьевне Черкасовой, команда КВН «Сборная Бийского Олеумного Завода», радиостанция подарила кружку и футболку.