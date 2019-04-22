В Барнауле при поддержке СГК прошел Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

Сегодняшние студенты — это перспективные сотрудники предприятий завтра. Именно поэтому Сибирская генерирующая компания выращивает свои кадры прямо со школьной скамьи и до первой записи в трудовой книжке: в подшефных школах работают настоящие инженерные классы, где уже с первого класса ребята занимаются робототехникой и познают азы инженерной науки.

Поддержка и помощь в развитии будущих инженеров продолжаются и в университете, где ребята могут раскрыть не только свои научные познания, но и применить свои лидерские и коммуникативные качества. Отличным примером такой площадки является Международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

«CASE-IN» ˗ крупнейшее соревнование в России и странах СНГ. Суть чемпионата проста — команда в количестве 3−4 человек заранее получает и решает инженерный кейс — практическую задачу, посвященную реальной производственной проблеме, которая разрабатывается на опыте и по материалам предприятий отрасли. В нашем случае по направлению «Электроэнергетика». Региональный этап именно по этой тематике прошел в Барнауле 19 апреля.

Кейс 2019 «Развитие системы мониторинга переходных режимов Объединенной энергосистемы Востока», если вкратце, что должны были сделать участники:

В первую очередь дать характеристику действующей системе мониторинга Единой энергосистемы России.

Указать направления развития подобной системы мониторинга ОЭС Востока и придумать требования к регистраторам самого мониторинга , а на их основе и к системе диспетчерского управления.

а на их основе и к системе диспетчерского управления. Сформировать и обосновать план-график установки новых регистраторов системы мониторинга в ОЭС Востока на период до 2025 годад с учётом энергосистемы республики Саха ( Якутия).

Якутия). Предложить варианты применения системы мониторинга переходных режимов для решения задач повышения энергоэффективности функционирования ОЭС Востока.

Привести расчёт величины экономического эффекта.

И это еще не все задания…

На подготовку к конкурсу с момента получения кейса у команд было всего 10 дней, кроме устной защиты необходимо было подготовить и визуальную презентацию. Ограничения по поиску информации для решения — нет, но ребята признаются, что большую часть подготовки провели не в интернете, а в библиотеке, «чтобы точно и в подкорке отложилось».

Команды представили свое решение перед экспертной комиссией с участием представителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых научно-образовательных центров. Алтайский филиал СГК в роли экспертов представили заместитель директора по технической политике Максим Паршуков, заместитель директора по обеспечению производства Василий Тонких и менеджер регионального управления корпоративного контроллинга Елена Максимова.

Оценивались работы по строгим критериям:

технические и экономические составляющие решения,

оригинальность и новизна решения ( или как модно говорить инновационность),

или как модно говорить инновационность), энергоэффективность — использование в решении технологий , позволяющих осуществлять эффективное энерго- и ресурсосбережение при организации технологических процессов.

позволяющих осуществлять эффективное энерго- и ресурсосбережение при организации технологических процессов. презентация и выступление,

ответы на вопросы экспертов.

Лучшей во всех этих аспектах стала команда «50 Герц» в составе Никиты Таранина, Екатерины Рассохиной и Ильи Павличенко. Теперь ребята, вместе с командами из еще 56 вузов России, Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, представят регион на федеральном этапе конкурса с 310 по 31 мая в Москве. Победители смогут пройти стажировки в ведущих компаниях ТЭК России с возможностью последующего трудоустройства.