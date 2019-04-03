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В Барнауле при поддержке СГК прошла краевая олимпиада по робототехнике

30 марта при поддержке Сибирской генерирующей компании в Алтайском государственном техническом университете им И.И. Ползунова состоялось важное событие для будущих инженеров — IX региональная олимпиада по робототехнике. Всего в олимпиаде приняли участие более 300 ребят из 12 районов, 7 городов Алтайского края и города Новосибирска.

Краевая олимпиада по робототехнике.
Краевая олимпиада по робототехнике.
Фото: архив компании СГК

В церемонии открытия олимпиады приняли участие министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков, заместитель директора Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Василий Тонких.

Василий Тонких,
заместитель директора Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании:

Поддержка юных талантов — в числе приоритетов Сибирской генерирующей компании. На базе технического университета уже 2 года работает наш совместный с фондом Андрея Мельниченко проект для одаренных детей — центр научного и технического творчества «Наследники Ползунова» и вот уже второй год, мы рады поучаствовать в проведении краевой олимпиады по робототехнике.

Надеемся, что весь опыт, который вы приобретаете в процессе подготовки и здесь на самих соревнования, послужат на пользу развития вашего творческого и изобретательского потенциала! Удачи и честного соперничества.

Основной этап олимпиады проводился по трем направлениям: «Lego Wedo», «Lego Mindstorms» и «Не Lego» (платформы, отличные от Лего). В отличии от прошлых лет, когда участники приезжали с уже собранными и запрограммированными роботами, в этом году условия усложнились. Ребята должны были собрать свои «умные машины» на глазах у судей и зрителей и лишь потом установить программы и показать роботов в действии.

Масштаб конкурса, как и уровень работ, с каждым годом растет. Несмотря на усложнившиеся условия задач, количество участников меньше не стало.

Олимпиада 2019 в цифрах:

  • 304 — участника — воспитанники детских садов, 1−11 классов, студенты, интересующиеся информатикой, технологиями, конструированием, наукой;
  • 172 — команды очной и заочной категории, а также на выставке;
  • 12 — районов Алтайского края;
  • 7 — городов Алтайского края и город Новосибирск.
  • 46 — педагогов-тренеров;
  • 25 — членов жюри.

Традицией олимпиады стала выставка роботов. Здесь было представлено 10 проектов, объединенных темой «Промышленные роботы».

Специальный приз от Сибирской генерирующей компании получил Семен Щербинин, воспитанник центра научного и технического творчества «Наследники Ползунова» Фонда Андрея Мельниченко. Его проект — геологоразведовательный бур. «Вархаммер», именно так называется робот, имеет датчик, который распознает находящуюся перед ним породу — уголь, медь или алмаз — и в соответствии с характеристиками плотности устанавливает скорость бурения. Такой робот при добыче полезных ископаемых позволяет сохранить оборудование и сократиться расходы на ремонты. Юный изобретатель был отмечен дипломом и полезными подарками.

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