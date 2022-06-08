В Барнауле при подготовке школ особое внимание уделят антитеррористической безопасности

Комиссия проверит 260 муниципальных образовательных организаций.
«На подготовку к новому учебному году из городского бюджета выделено 107 млн рублей на капремонт зданий образовательных организаций и более 53 млн рублей — на текущий ремонт, замену окон, модернизацию стадионов, благоустройство территорий», — рассказали в мэрии.
Кроме того, в 2022 году школы № 38, 50, 63, 75, 99, 110 и лицей № 130 попали в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». На капремонт и оснащение выделили 426 млн рублей.
Власти отметили, что при подготовке школ особое внимание уделяют антитеррористической и пожарной безопасности, созданию безопасных условий, техническому состоянию и благоустройству.