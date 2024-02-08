8 февраля
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Жизнь

В Барнауле прикрыли наркопритон, который организовала 21-летняя девушка

Полицейские пресекли деятельность наркопритона, организованного 21-летней жительницей Барнаула. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Наркопритон располагался в Ленинском районе.

Отмечается, что горожанка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым. Сама она также употребляла наркотические вещества.

В ходе обыска в квартире нашли шприцы с остатками наркотиков и другие приспособления.

Молодых людей привлекли к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (потребление наркотических средств без назначения врача).

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали закладчика с крупной партией наркотиков.

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