В Барнауле прикрыли наркопритон, который организовала 21-летняя девушка

Наркопритон располагался в Ленинском районе.
Отмечается, что горожанка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым. Сама она также употребляла наркотические вещества.
В ходе обыска в квартире нашли шприцы с остатками наркотиков и другие приспособления.
Молодых людей привлекли к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (потребление наркотических средств без назначения врача).
Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали закладчика с крупной партией наркотиков.
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