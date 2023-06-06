Власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах

В мэрии Барнаула объяснили , почему нельзя купаться в городских фонтанах. А также рассказали об их работе на сегодняшний день.

С приходом аномально высоких температур горожане начали искать любые способы охладиться. В том числе они стали купаться с городских фонтанах.

Власти города напомнили, что фонтаны, в первую очередь, предназначены для того, чтобы дарить горожанам прохладу, увлажнять воздух и доставлять эстетическое удовольствие.

Также барнаульцам объяснили, что вода в фонтане не обеззараживается должным образом и не очищается. Из-за высоких температур в ней могут активно развиваться микроорганизмы, которые могут нанести вред здоровью купающемуся.

В том числе в фонтане могут купаться птицы и животные, перенося бактерии и загрязняя воду.

Дополнительную опасность несет склизкое дно фонтанов, которое покрыто слоем ила. На нем легко поскользнуться, упасть и впоследствии получить травмы.

Опасность также представляют части металлических конструкций, системы подачи воды и мусор – осколки бутылок, железные банки и т.д.

Сколько работает фонтанов в Барнауле?

В настоящее время в городе работают 14 фонтанов: возле театра Драмы, в районе торгового центра «Россия», в Зелёном Сквере, на площади Мира, на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова и возле торгово-развлекательного комплекса «Сити-Центр», фонтаны «Лилия» и «Космос» на Нулевом километре, «Глобус» по проспекту Красноармейскому, «Рыбка» по улице Молодежной, «Афродита» по улице Георгиева, пешеходный фонтан по улице Панфиловцев, фонтан «Южный» на улице Чайковского и в Научном городке.

Есть ли отключенные фонтаны?

Да. 6 июня возле театра Драмы и в районе торгового центра «Россия» временно отключили фонтаны для замены воды. В тот же день они возобновят работу.

По той же причине отключили фонтан на площади Мира. Включить фонтан планируют 7 июня.