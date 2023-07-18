18 июля
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Жизнь

В Барнауле приостановили строительство дома из-за скандала с местными жителями

О том, чито строительство дома на улице Анатолия 33, остановили, сообщает госинспекция строительного и жилищного надзора по краю.

Каска. Строительство.
Каска. Строительство.
СС0

Еще 4 июля застройщик «Акватория» объявил о прекращении строительных работ в связи с приостановкой разрешения на строительство.

Сам объект предполагал шестиэтажное здание с маленькими помещениями,предназначенными для сдачи в аренду. В планах застройщика- 35 жилых 1-2 местных ячеек, рассчитанных на проживание 50 человек.

Реализация проекта должна была занять около восьми месяцев.

Однако как только проект нового здания увидели жители соседней 16-этажки, произошел скандал. Дело в том, что новое здание будет близко располагаться к их дому. Люди усомнились в законности разрешения на строительство и обратились в Центральный районный суд.

Дело приняли к производству, а строительство на время остановили.

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