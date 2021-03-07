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Жизнь

В Барнауле приставы заставили владельца Bentley погасить долги прямо на дороге

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю рассказало о своем очередном достижении. В ходе операции «Должник» был пойман злостный неплательщик.

Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
drom.ru

Водитель автомобиля Bentley Continental вовсе не собирался оплачивать свои 130 штрафов на общую сумму 279 тыс. рублей. Но после задержания у него был непростой выбор — либо лишиться автомобиля (на штрафстоянку). либо оплатить штраф на месте.

Деньги у скромного отечественного бизнесмена сразу нашлись, он оплатил все штрафы.

Еще один пойманный барнаульский должник не торопился оплачивать 14 штрафов на общую сумму 11 тыс. рублей, но ему пришлось это сделать.

Ведомство предупреждает, что операция «Должник» будет в регионе продолжена. Поэтому лучше заранее воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на сайте управления.

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