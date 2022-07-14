14 июля
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Жизнь

В Барнауле начали ремонтировать улицу Попова и участок на Горе

В Барнауле начали ремонтировать улицу Попова, проезд рядом со Змеиногорским трактом и другие участки дорог. Об этом сообщает администрация города.

Ремонт дороги
Ремонт дороги
barnaul.org

Асфальт на объектах укладывает МБУ «Автодорстрой».

На улице Попова ремонтируют нечетную сторону в границах Власихинской и Антона Петрова.

Также дорогу реконструируют на участке от Змеиногорского тракта до улицы 6-ой Нагорной.

Не забудут и про тротуары. Их обновят на улицах Юрина от 2-ой Северо-Западной, Островского-от Юрина до Георгия Исакова.

Проспект Космонавтов от Солнечной Поляны в сторону Гоньбы до выезда из города отремонтируют струйно-инъекционным методом.

Санацию температурных трещин осуществляют на улице 50 лет СССР.

Ранее в Алтайском крае ремонтируют дорогу к озеру Большое Яровое.

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