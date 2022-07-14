В Барнауле начали ремонтировать улицу Попова и участок на Горе

Асфальт на объектах укладывает МБУ «Автодорстрой».
На улице Попова ремонтируют нечетную сторону в границах Власихинской и Антона Петрова.
Также дорогу реконструируют на участке от Змеиногорского тракта до улицы 6-ой Нагорной.
Не забудут и про тротуары. Их обновят на улицах Юрина от 2-ой Северо-Западной, Островского-от Юрина до Георгия Исакова.
Проспект Космонавтов от Солнечной Поляны в сторону Гоньбы до выезда из города отремонтируют струйно-инъекционным методом.
Санацию температурных трещин осуществляют на улице 50 лет СССР.
Ранее в Алтайском крае ремонтируют дорогу к озеру Большое Яровое.