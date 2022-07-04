В Алтайском крае отремонтируют дорогу к озеру Большое Яровое

На время ремонта на участке в Немецком районе организовали реверсивное движение, сообщает «Вести-Алтай».
Новое покрытие будут укладывать с применением технологии ресайклинга.
В СМИ напомнили, что ремонт дороги идет поэтапно с 2019 года. За это время было отремонтировано 54 км полотна. В 2022 году приведут в порядок еще 26 км дороги.
Общая стоимость работ на всех отрезках превышает 100 млн рублей.
Комфортной трасса к озеру Большое Яровое станет через несколько лет.
Ранее в Камне-на-Оби дорогу засыпали кирпичами.