4 июля
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Автоновости

В Алтайском крае отремонтируют дорогу к озеру Большое Яровое

В Алтайском крае ремонтируют дорогу к озеру Большое Яровое. Работы идут в Крутихинском, Панкрушихинском, Немецком Национальном районах и в Славгороде.

Спецтехника на ремонте дорог в Барнауле.
Спецтехника на ремонте дорог в Барнауле.
barnaul.org

На время ремонта на участке в Немецком районе организовали реверсивное движение, сообщает «Вести-Алтай».

Новое покрытие будут укладывать с применением технологии ресайклинга.

В СМИ напомнили, что ремонт дороги идет поэтапно с 2019 года. За это время было отремонтировано 54 км полотна. В 2022 году приведут в порядок еще 26 км дороги.

Общая стоимость работ на всех отрезках превышает 100 млн рублей.

Комфортной трасса к озеру Большое Яровое станет через несколько лет.

Ранее в Камне-на-Оби дорогу засыпали кирпичами.

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