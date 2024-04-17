В Барнауле приступили к текущему ремонту городских дорог.

Накануне, 16 апреля, специалисты муниципального бюджетного учреждения "Автодорстрой" приступили к текущему ремонту дорог на улицах Анатолия (на участке от пр. Ленина до пр. Комсомольского), Аванесова, пощади Победы, проспекте Строителей (от ул. Ядринцева до ул. Челюскинцев).
Кроме того, ремонт покрытия струйно-инъекционным методом проводится на Южном тракте от ленточного бора в сторону Лесного тракта.
Ход ремонта проезжей части на улице Аванесова проконтролировал лично глава города Вячеслав Франк.
Напомним, дорога по улице Аванесова является одной из центральных для краевой столицы. Ее протяженность составляет 1,95 км. Работы здесь выполняются горячей асфальтобетонной смесью.
Ранее сообщалось, что в 2024 году по решению главы Барнаула на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. Всего планируется направить на эти цели около 170 млн рублей.
В рамках выделенных финансовых средств будут проводиться работы по ремонту дорог, тротуаров, колодцев, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также уложены искусственные дорожные неровности.
Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров.
Глава Барнаула выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко и региональному правительству за внимание к вопросу дорог в краевой столице.
Сегодня мы в полном объеме приступаем к ремонтным работам. В 2024 году на эти цели выделено порядка 170 миллионов рублей, в прошлом году — 60 миллионов рублей. Мы определили участки и сформировали планы работ. Кроме этого, в 2024 году работы на 20 участках дорог общей протяженностью 24,2 км запланированы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", — отметил градоначальник.
Вячеслав Франк дал поручение регулярно публиковать информацию об оперативном плане работ с указанием конкретных участков и сроками ремонта.
Также он распорядился проработать вопрос о частичном переносе ремонтных работ на ночное время, с целью ускорения проведения работ и минимизации неудобств для барнаульцев.
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