В Барнауле привели в порядок центральный сквер

Студенты Алтайского филиала РАНХиГС убрали мусор и очистили сквер от прошлогодней листвы.
Центральный сквер стал «живой» точкой среди высоких многоквартирных домов, заявила председатель ТОС «Микрорайона №17» Алла Кожурина. Она отметила, что барнаульцы нуждаются в уютном зеленом уголке.
Сквер на проспекте Красноармейском входит в список общественных территорий города для его благоустройства, за которые барнаульцы могут проголосовать.
Также жителям Централнього района на выбор представлены Демидовская площадь, сквер на ул. Аванесова и сквер им А. С. Пушкина.
Ранее в Бульваре от мусора очистили Сиреневый бульвар.