В Барнауле продается «шикарная шоколадка» со здоровой психикой за 85 тыс. рублей

Как отмечают заводчики, щенок с хорошей генетикой от чистокровных родителей с отличными родословными РКФ. Папа — шоколадного цвета 30см, мама — черного, 26 см. Щенок отлично сложен, у него густая шерсть, веселый характер, здоровая психика, породное поведение. Родители живут вместе.
«Шоколадная» девочка растет в любви в домашней обстановке. Щенка отдают только в хорошую семью. Владельцы готовы показать собаку покупателям по видеосвязи.
Справка
Той-пудель самая маленькая и редкая разновидность пуделя. Очень удобная порода для любителей чистоты в квартире. Шерсть гипоалергенная, не сыпется, и даже мокрая не имеет неприятного запаха. Пудели веселые, добрые, послушные собачки, отличные друзья для детей.