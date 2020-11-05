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Жизнь

В Барнауле продается «шикарная шоколадка» со здоровой психикой за 85 тыс. рублей

На сегодняшний день щенок той-пуделя — самая дорогая собака, которую продают в краевой столице. Четырехмесячный щенок — девочка редкого и дорогого коричневого окраса. Объявление размещено на «Авито».

В Барнауле продается щенок той-пуделя.
В Барнауле продается щенок той-пуделя.
"Авито".

Как отмечают заводчики, щенок с хорошей генетикой от чистокровных родителей с отличными родословными РКФ. Папа — шоколадного цвета 30см, мама — черного, 26 см. Щенок отлично сложен, у него густая шерсть, веселый характер, здоровая психика, породное поведение. Родители живут вместе.

«Шоколадная» девочка растет в любви в домашней обстановке. Щенка отдают только в хорошую семью. Владельцы готовы показать собаку покупателям по видеосвязи.

Справка

Той-пудель самая маленькая и редкая разновидность пуделя. Очень удобная порода для любителей чистоты в квартире. Шерсть гипоалергенная, не сыпется, и даже мокрая не имеет неприятного запаха. Пудели веселые, добрые, послушные собачки, отличные друзья для детей.

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