В Барнауле продают спокойную комолую козу с огромным выменем и отличной историей

Объявление о продаже «сливочной Няши» появилось на Авито. Хозяева Юрий и Лия рассказывают, что коза спокойная, комолая, «характер ровный».

Коза родилась 29 марта 2014 года, три раза уже окотилась, и сейчас дает около 5 литров молока. «Точно не знаем, — пишут хозяева. — Днем она кормит дочку».

В объявлении подчеркивается, что вымя у Няши с крупными сосками, летом удой был до 6 литров без выпаса, но на хорошей кормежке.

В этом году Няша принесла тройню, в первый и второй окоты — по двойне. По отцовской стороне у Няши бабушка Лада с 7 литрами на пике и тетка Карамелька с 6,5 литрами.

На первом фото — Няша, на втором ее мама Ляля, третье фото — дочь Няши Вася, четвертое фото — бабушка по папе Лада, последнее фото — тетка Карамелька. До 25 марта цена снижена и составляет 30 тыс. рублей.