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Жизнь

В Барнауле продают три красных метеорита за 400 тыс. рублей

Житель Алтайского края Константин Редунов продает на сервисе «Авито» три «красных метеорита», найденные у села Марковка Ключеского района.

Красные метеориты. Продажа. Барнаул.
Красные метеориты. Продажа. Барнаул.
avito.ru.

Стоимость лотов разная — 70 тыс. рублей, 124 тысячи и 220 тысяч. Помимо сертификата все камни имеют красноватый или ярко-рыжий оттенок.

Как рассказал продавец «Алтайской правде», родился он в селе Марковка и был еще ребенком, когда туда приезжали ученые. Там находки и были обнаружены.

«Последние образцы, которые продаю, нашел в прошлом году. Иногда в эти места еще приезжают люди из Москвы, Петербурга, Новосибирска», — отметил мужчина.

По его словам, один из обнаруженных им образцов хранится в Музее истории мироздания в подмосковном Дедовске.

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