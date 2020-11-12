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Жизнь

В Барнауле продолжается рост смертности и падение рождаемости

За девять месяцев 2020 года в Барнауле умерло на 330 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция по увеличению смертности сохраняется. Также продолжается падение показателей по рождаемости, гласят данные Алтайкрайстата.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.

С января по сентябрь в Барнауле умерло 6 326 человек (5 996 в 2019 году), а родилось 4 903 человека (5 230 — в 2019 году).

Естественная убыль составила 1 423 человека. За аналогичный период прошлого года этот показатель был 766 человек.

Также снизилось число браков и разводов. Барнаульцы женились 2 888 раз, а развелись 2 449. В 2019 году эти цифры были 3 347 и 2 577 соответственно.

В целом коэффициент рождаемости (в расчете на тысячу жителей) снизился на 6%, а коэффициент смертности увеличился на 5,2%.

«Показатель рождаемости населения города Барнаула выше среднекраевого уровня на 9,3%, показатель смертности ниже на 13,6%", — добавили в ведомстве.

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