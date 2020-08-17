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18 августа
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Жизнь

В Барнауле продолжают беспощадную борьбу с COVID-19 на улицах и остановках

В столице Алтайского края продолжается масштабная дезинфекционная кампания на улицах и общественных местах города. На этот раз специалисты предприятия «Биоальтернатива» с помощью хлора пытаются уничтожить коронавирус на остановках общественного транспорта и в подземных пешеходных переходах.

Дезинфекция в подземных пешеходных переходах в Барнауле.
Дезинфекция в подземных пешеходных переходах в Барнауле.
Мэрия Барнаула.

Дезинфекция началась 17 августа. Это уже седьмой этап массовых работ по противодействию коронавирусу в Барнауле. Всего будут продезинфицированы 626 остановок.

В мэрии сообщили, что в первый день была проведена дезинфекция подземных пешеходных переходов на пл. Октября, а также на Павловском тракте в районе остановок «Мастерские» и «Панфиловцев».

Также в течение дня будут продезинфицированы остановочные павильоны на Павловском тракте, а также на ул. Малахова и Попова.

Тем не менее, Барнаул остается лидером в Алтайском крае среди населенных пунктов по числу зараженных COVID-19. С начала наблюдения за инфекцией в столице края ею заболели 5231 человек.

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