В Барнауле прогнозируют 9-балльные крещенские пробки

В ближайшие 5 часов в Барнауле будет затруднено движение транспорта, сообщает сервис Яндекса. К 18:00 будут наблюдаться пробки в 9 баллов.

На момент публикации дорожная ситуация в Барнауле оценивается в 5 баллов. Заторы есть на пр. Красноармейском при движении в сторону вокзала, на ул. Челюскинцев, в районе пл. Октября на пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Советской Армии.

Также трудности с проездом в районе пл. Баварина у Речного вокзала, где оборудовали крещенский городок, но без купели.

Как уже сообщалось, до 9:00 20 января организовано одностороннее движение от дома № 5а по ул. Вербной до дома № 44а по ул. Вечерней в поселке Борзовая Заимка, где действует единственная официально разрешенная купель.

На площадке дежурят спасатели МЧС и сотрудники полиции.

«Места купания на пляже „Водный мир“ и в спорткомплексе „Первый“ в день Крещения не функционируют в связи отсутствием заявок от собственников», — предупредили в администрации города.