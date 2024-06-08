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Жизнь

В Барнауле проходит праздник "Полосатых лошадок"

В барнаульском парке "Лесная сказка" 8 июня проходит праздник, посвященный созданию семьи зебр Зузу и Василия.

Зебры в зоопарке Барнаула.
Зебры в зоопарке Барнаула.
vk.com/zoo_22

Работает зебриная фотозона, проводится мастер-класс "Полосатые лошадки" для детей.

Будет создана гигантская открытка, где все желающие могут написать пожелания своим семьям.

Зебры в зоопарке Барнаула.
Зебры в зоопарке Барнаула.
vk.com/zoo_22

Ранее директор барнаульского зоопарка рассказал, почему у нас нет слона. Сергей Писарев:«Зебра — это одно. Ее нужно держать зимой в тепле, и это все особенности. Корм ей требуется обыкновенный. А слон? Это же тонны корма. И тонны навоза. Частный зоопарк просто не может такое потянуть. Даже если все жители края постоянно будут ходить к нам в зоопарк, мы слона не прокормим».

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