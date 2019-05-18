В Барнауле произошла уже вторая за день мощная коммунальная авария

Пользователи соцсетей продолжают выкладывать видео и фото коммунальных «фонтанов», которые после начала опрессовки регулярно прорываются в Барнауле. За последние два дня это уже третий подобный случай.

18 мая во второй половине дня прорвало по адресу Балтийской, 1. Проезжавшие мимо автомобилисты, снявшие все на камеру, посмеялись, назвав порыв бесплатной мойкой.

Утром этого же дня аналогичное происшествие произошло на улице Малахова, в районе остановки «Больница шинного завода».

Напомним, 13 мая в Барнауле началась опрессовка теплосетей по контуру ТЭЦ-3. В прошлые годы из-за специальной подачи высокого давления также обнаруживались слабые места в трубах, что оборачивалось порывами и «фонтанами».