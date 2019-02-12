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Жизнь

В Барнауле прокуратура вернула женщине-инвалиду квартиру, которую она ждала 18 лет

Барнаульская прокуратура провела проверку о нарушении жилищных прав инвалида с тяжелой формой заболевания, пишет краевое ведомство.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Прокуратура выяснила, что в списке нуждающихся в жилье женщина стояла с ноября 2002 года.

Однако в связи с ее тяжелым заболеванием, при котором невозможно совместное проживание жильцов в одной квартире, ей должны были вне очереди предоставить помещение по договору социального найма. Прождав 18 лет, женщина обратилась в прокурору.

Ведомство направило в Центральный районный суд Барнаула иск к городской администрации с требованием предоставить благоустроенную квартиру.

Суд требование удовлетворил. Инвалид получила долгожданное жилье.

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