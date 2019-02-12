В Барнауле прокуратура вернула женщине-инвалиду квартиру, которую она ждала 18 лет

Прокуратура выяснила, что в списке нуждающихся в жилье женщина стояла с ноября 2002 года.

Однако в связи с ее тяжелым заболеванием, при котором невозможно совместное проживание жильцов в одной квартире, ей должны были вне очереди предоставить помещение по договору социального найма. Прождав 18 лет, женщина обратилась в прокурору.

Ведомство направило в Центральный районный суд Барнаула иск к городской администрации с требованием предоставить благоустроенную квартиру.

Суд требование удовлетворил. Инвалид получила долгожданное жилье.