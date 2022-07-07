В Барнауле проливной дождь размыл насыпь у моста на улице Калинина.
А вот и последствия вчерашнего дождя в Барнауле. Размыло насыпь у моста на улице Калинина. Такая уж у нас инфраструктура — дождевую воду не выдерживает.
Размытая насыпь у моста на улице Калинина в Барнауле
t.me/altaikrai
Об этом сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности».
«Такая уж у нас инфраструктура — дождевую воду не выдерживает», — подписали фото авторы.
Напомним, проливной дождь залил несколько улиц в Барнауле. В частности, на улице Деповской разлилось целое озеро.