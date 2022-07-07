В Барнауле проливной дождь размыл насыпь у моста на улице Калинина.

А вот и последствия вчерашнего дождя в Барнауле. Размыло насыпь у моста на улице Калинина. Такая уж у нас инфраструктура — дождевую воду не выдерживает.