В Барнауле пропал высокий кареглазый мужчина в болотной куртке

Мужчине 34 года. Рост 184, волосы русые, глаза карие, телосложение среднее.
В день пропажи на нем была куртка болотного цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки.
В Барнауле 16 октября пропал Комаров Александр Сергеевич, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Мужчине 34 года. Рост 184, волосы русые, глаза карие, телосложение среднее.
В день пропажи на нем была куртка болотного цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter