20 октября
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Жизнь

В Барнауле пропал высокий кареглазый мужчина в болотной куртке

В Барнауле 16 октября пропал Комаров Александр Сергеевич, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Мужчине 34 года. Рост 184, волосы русые, глаза карие, телосложение среднее.

В день пропажи на нем была куртка болотного цвета, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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