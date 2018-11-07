В Барнауле пропала 14-летняя девочка

Приметы пропавшей:
- рост 160−165 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- волосы рыжие,
- глаза зеленые.
Была одета:
- черная шапка,
- черная куртка,
- джинсы,
- белые кроссовки
Поиски продолжаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Барнауле полицейские ищут 14-летнюю девочку. Заявление о пропаже подростка поступило вечером 6 ноября, рассказали altapress.ru пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Приметы пропавшей:
Была одета:
Поиски продолжаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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