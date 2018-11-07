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Жизнь
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В Барнауле пропала 14-летняя девочка

В Барнауле полицейские ищут 14-летнюю девочку. Заявление о пропаже подростка поступило вечером 6 ноября, рассказали altapress.ru пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Весенние девушки Барнаула.
Весенние девушки Барнаула.
Михаил Хаустов

Приметы пропавшей:

  • рост 160−165 сантиметров,
  • худощавого телосложения,
  • волосы рыжие,
  • глаза зеленые.

Была одета:

  • черная шапка,
  • черная куртка,
  • джинсы,
  • белые кроссовки

Поиски продолжаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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