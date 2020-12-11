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12 декабря
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Жизнь

В Барнауле пропали две 12-летние девочки. Волонтеры объявили срочный сбор

В Барнауле волонтеры разыскивают двух маленьких девочек, местонахождение которых неизвестно, сообщает «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Алтайского края».

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Две 12-летние девочки пропали в пятницу 11 декабря. Тема на форуме поисковой группы.

«Ушли из дома и не вернулись», — говорится в сообщении.

Приметы Лизы: рост — 156 см, телосложение — xудощавое, цвет глаз — карий, волосы — каштановые прямые. Была одета в светло-молочный пуховик, черные джинсы и черные сапоги. С собой был черный рюкзак.

Приметы Насти: рост — 156 см, телосложение — xудощавое, цвет глаз — карий, волосы — каштановые прямые. Была одета в светло-коричневую куртку, серые джинсы и черные ботинки. С собой был синий рюкзак.

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