В Барнауле пропали две 12-летние девочки. Волонтеры объявили срочный сбор

В Барнауле волонтеры разыскивают двух маленьких девочек, местонахождение которых неизвестно, сообщает « Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Алтайского края ».

Две 12-летние девочки пропали в пятницу 11 декабря. Тема на форуме поисковой группы.

«Ушли из дома и не вернулись», — говорится в сообщении.

Приметы Лизы: рост — 156 см, телосложение — xудощавое, цвет глаз — карий, волосы — каштановые прямые. Была одета в светло-молочный пуховик, черные джинсы и черные сапоги. С собой был черный рюкзак.

Приметы Насти: рост — 156 см, телосложение — xудощавое, цвет глаз — карий, волосы — каштановые прямые. Была одета в светло-коричневую куртку, серые джинсы и черные ботинки. С собой был синий рюкзак.