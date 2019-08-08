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8 августа 25°C

В Барнауле прошел сильный град

Вечером 8 августа в Барнауле прошел сильный град, после чего над городом прогремел гром и пошел дождь. МЧС передает штормовое предупреждение.

Град в Барнауле 8 августа.
Град в Барнауле 8 августа.
altapress.ru

Сначала град прошел под Барнаулом. «Град в п. Сибирская долина. Ещё и света нет…», — написали в сообществе Barnaul22. Потом стихия добралась и до самого города.

«Мега крутая погодка сегодня в Барнауле. Внезапный град размером с виноград», «Вот и зима пришла», — пишут барнаульцы в Instagram.

Читатели altapress.ru сообщают, что град был и в Новоалтайске.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Алтайском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами в восточных районах сильный дождь, град.

Утром местами в западных районах туман. Ветер северный, 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура ночью +13… +18, в северо-западных районах +7… +12 градусов, днем +23… +28 градусов.

Напомним, 5 августа Алейске прошел крупный град. Судя по снимкам, кусочки льда были достаточно крупными, чтобы повредить автомобили и нанести урон урожаю.

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