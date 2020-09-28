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В Барнауле прошла биатлонная эстафета, посвященная 75-летию Великой Победы

26 сентября на базе Алтайского олимпийского резерва прошли традиционные соревнования «Эстафета поколений», посвященные 75-летию Великой победы.

«Эстафета поколений» по биатлону.
«Эстафета поколений» по биатлону.
Ирина Пергаева

Из-за пандемии турнир провели не в мае, а в сентябре. В эстафете приняли участие 84 биатлониста от 10 до 72 лет. Ветераны, неоднократно становившиеся участниками и призерами чемпионатов мира, делились опытом с юными спортсменами.

Партнерами соревнований стали Барнаульский пивоваренный завод и агрохолдинг «Гудвилл».

В этом году мероприятие стало межрегиональным. Участники приехали из Новосибирска, Томска, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай. Гонка включила в себя шесть этапов с огневыми рубежами. На первых рубежах биатлонисты соревновались на кроссовой дистанции, на последних бежали на лыжероллерах. Эстафета передавалась от младших к старшим участникам.

Андрей Васильевич Угаров,
председатель Барнаульской федерации биатлона:

Мы закладываем в эту эстафету патриотическую составляющую. В великую отечественную войну победа пришла только потому, что воевали все — от мала до велика. Мероприятие уникально тем, что в одной команде бегут спортсмены самых разных возрастов. В России подобные соревнования никто не проводит. Специального отбора в команды не было, брали разных спортсменов: от самых маленьких, которые недавно начали тренироваться, до самых опытных, прошедших большой спортивный путь.

Локтев Сергей Александрович,
председатель союза биатлонистов и ветеранов:

Биатлонисты готовы выступать хоть в снег, хоть в дождь. В этом году это последний старт на лыжероллерах, впереди подведение летнего сезона, а далее ждем снег и будем готовиться уже к зимним стартам.

По итогам состязаний определилась тройка лучших команд:
  • Первое место: «Алтай-1» (Екатерина Лыжина, Макар Токарев, Платон Егоров, Павел Волков, Сергей Локтев, Иван Лыжин);
  • Второе место: «Агрохолдинг Гудвилл» (Алиса Лощинина, Полина Рассказова, Андрей Кульгускин, Тимофей Шилов, Геннадий Ильичев, Денис Аноприев);
  • Третье место: «Бийск» (Диана Даньшина, Михаил Щербаков, Екатерина Ашихмина, Артем Казанцев, Андрей Сафронов, Дина Баянкина).

Победители соревнований получили кубки, медали и ценные призы.

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