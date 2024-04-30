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Жизнь

В Барнауле прошли праздничные мероприятия в честь Дня пожарной охраны

В 2024 году на 30 апреля пришлось сразу два праздника — профессиональный праздник всех огнеборцев и 375-летие с момента образования пожарной охраны России. Как он проходил рассказали в Telegram-канале «Барнаул».

В Барнауле ежегодно в этот день спасатели организуют для горожан большую праздничную программу.

Обычно торжество проводили на пл. Свободы, в этом году праздник был перенесен в обновленный парк Юбилейный. В 13 часов в парке прошла торжественная программа, которую открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он вручил награды лучшим представителям отрасли.

Помимо губернатора на мероприятии присутствовали председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров и министр спорта региона Иван Нифонтов.

Праздничная программа завершилась концертом в парке.

Ранее сообщалось, что порядка 40 тыс. человек приняли участие в фестивале «Цветение маральника».

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