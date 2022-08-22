В Барнауле прошло торжественное построение в честь Дня государственного флага. Фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле отметили День государственного флага построением знаменных групп. Нарядных силовиков запечатлел фотокорреспондент altapress.ru.

День государственного флага в Барнауле 2022.

Представители ведомств выстроились на площади Советов, несмотря на непогоду. Флаг России под звуки «Марша Преображенского полка» вынесла знаменная группа.

День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова.

«Триколор символизирует историю нашего многонационального российского народа, ее счастливые и трагические моменты. Равнение на знамя — это клятва верности своей стране, обещание быть достойными памяти предков, это готовность достойно служить Родине», — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова. День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова.

И, хотя дождь пытался испортить прически и намочить кители, ветер присоединился к празднику и помог триколору показать себя во всей красе.