19 мая
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Жизнь

В Барнауле простились с известным футболистом «Динамо» прошлых лет

18 мая в Барнауле состоялось прощание с известным защитником футбольной команды барнаульского «Динамо» Василием Ощепковым. В этот же день его память почтили на центральном стадионе минутой молчания.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Футболист скоропостижно скончался 16 мая на 54-м году жизни.

С 18 лет Василий стал играть в команде мастеров «Динамо» и вскоре, как один из лучших молодых и очень перспективных игроков, был приглашен в дублирующий состав московского «Динамо», где в период 1988—1989 годов сыграл 31 матч и забил два гола.

Но по семейным обстоятельствам вернулся в Барнаул, где провел в «Динамо» в течение 11 лет — 235 матчей первенства и забил 19 голов, что для центрального защитника является завидным результатом.

«Высокий и смелый центральный защитник „Динамо“ Василий Ощепков своей жесткой, надежной и результативной игрой, конечно же, запомнился всем алтайским любителям футбола. В последнее время они могли его видеть в матчах наших ветеранов», — говорится в сообщении ФК «Динамо-Барнаул».

Василия Ощепков.
Василия Ощепков.
fcdb.ru/

Напомним, в июле 2018 году в Барнауле произошло ЧП: футболист-ветеран умер прямо во время матча.

Как рассказывают очевидцы, 51-летнему вратарю команды «Сельта» Евгению Ноженкову стало плохо в конце первого тайма матча с «Коммунальщиком». Вратарь «Сельты» отбил мяч, пошел за ним и рухнул на поле.

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