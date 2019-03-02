В Барнауле простятся с ушедшей из жизни руководителем студии танца «Хорошки» Тамарой Кокориной

3 марта с 12:00 до 15:00 пройдет прощание с покойной в крематории на проспекте Космонавтов, 64. Сбор на прощание с 11 до 11.30 у ДК «Сибэнергомаш».

ИД «Алтапресс» выражает соболезнование родным и близки Тамары Васильевны.

Что известно о Тамаре Кокориной

Заслуженный работник культуры РФ бессменно руководила «Хорошками» с 1982 года. Танцевальный кружок эстрадного танца она основала при ДК БМК. Из этого коллектива выросла большая студия, лауреат премий глав администраций края и Барнаула, неоднократный лауреат и дипломант всероссийских конкурсов и международных фестивалей в Варне, Москве, Санкт-Петербурге, Париже.