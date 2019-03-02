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Жизнь

В Барнауле простятся с ушедшей из жизни руководителем студии танца «Хорошки» Тамарой Кокориной

1 марта после продолжительной болезни ушла из жизни Тамара Кокорина, руководитель студии эстрадного танца «Хорошки», сообщают «Вести 22».

Тамара Кокорина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель театра танца "Хорошки".
Тамара Кокорина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель театра танца "Хорошки".
Михаил Хаустов

3 марта с 12:00 до 15:00 пройдет прощание с покойной в крематории на проспекте Космонавтов, 64. Сбор на прощание с 11 до 11.30 у ДК «Сибэнергомаш».

ИД «Алтапресс» выражает соболезнование родным и близки Тамары Васильевны.

Что известно о Тамаре Кокориной

Заслуженный работник культуры РФ бессменно руководила «Хорошками» с 1982 года. Танцевальный кружок эстрадного танца она основала при ДК БМК. Из этого коллектива выросла большая студия, лауреат премий глав администраций края и Барнаула, неоднократный лауреат и дипломант всероссийских конкурсов и международных фестивалей в Варне, Москве, Санкт-Петербурге, Париже.

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