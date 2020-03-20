В Барнауле проведут массовый городской субботник через день после «выбора Конституции»

В администрации Барнаула состоялось совещание по санитарной очистке территории города, сообщает мэрия.

На мероприятии подчеркнули, что субботник — дело традиционное, назначают его с 1 по 30 апреля с целью улучшения экологической обстановки на территории города.

«В 2020 году согласно плану предусмотрено проведение пяти еженедельных „чистых четвергов“ по очистке парков, скверов, зеленых уголков, а также лесных массивов и склонов оврагов от бытового и строительного мусора», — рассказал зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

По его словам, в наведении порядка примут участие предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты и просто жители города.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Ирина Баенкова

Общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Бесплатный вывоз твердых бытовых отходов на городской полигон планируют осуществлять с 23 по 30 апреля.

Также планируется очистить, помыть и покрасить дорожные знаки, ограждения, светофоры и опоры линий наружного освещения.