Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта 2°C

В Барнауле проведут массовый городской субботник через день после «выбора Конституции»

В администрации Барнаула состоялось совещание по санитарной очистке территории города, сообщает мэрия.

Субботник в парке Победы.
Субботник в парке Победы.
С. Краснов.

На мероприятии подчеркнули, что субботник — дело традиционное, назначают его с 1 по 30 апреля с целью улучшения экологической обстановки на территории города.

«В 2020 году согласно плану предусмотрено проведение пяти еженедельных „чистых четвергов“ по очистке парков, скверов, зеленых уголков, а также лесных массивов и склонов оврагов от бытового и строительного мусора», — рассказал зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

По его словам, в наведении порядка примут участие предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы, управляющие компании, студенты и просто жители города.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Ирина Баенкова

Общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Бесплатный вывоз твердых бытовых отходов на городской полигон планируют осуществлять с 23 по 30 апреля.

Также планируется очистить, помыть и покрасить дорожные знаки, ограждения, светофоры и опоры линий наружного освещения.

«При наступлении положительных температур и высыхании покрытия автомобильных дорог и тротуаров „Автодорстрой“ приступит к ежедневным работам по очистке от пыли и грязи, ремонту остановочных павильонов, сбору и вывозу смета с лотковой части автомобильных дорог», — добавили в мэрии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость