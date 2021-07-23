23 июля
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Жизнь

В Барнауле проведут микроперепись

В августе в трех районах Барнаула (Ленинском, Индустриальном и Центральном) пройдет Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись 2021 года, сообщили в пресс-центре мэрии.

Садоводства в Барнауле.
Садоводства в Барнауле.
barnaul.org

Микроперепись стартует 1 и продлится до 30 августа.

Переписчики обследуют практически все категории сельхозпроизводителей, в том числе сельскохорганизации, крестьянские хозяйства и некоммерческие объединения граждан.

«Личные подсобные хозяйства будут переписываться в сельских населенных пунктах — переписи подлежат земельные участки размером более четырех соток», — уточнили в администрации.

Отмечается, что в садоводческих объединениях и на дачах переписчики опросят только председателей СНТ и ДНТ, а обход участков проводить не будут.

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