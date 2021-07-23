В Барнауле проведут микроперепись

Микроперепись стартует 1 и продлится до 30 августа.
Переписчики обследуют практически все категории сельхозпроизводителей, в том числе сельскохорганизации, крестьянские хозяйства и некоммерческие объединения граждан.
«Личные подсобные хозяйства будут переписываться в сельских населенных пунктах — переписи подлежат земельные участки размером более четырех соток», — уточнили в администрации.
Отмечается, что в садоводческих объединениях и на дачах переписчики опросят только председателей СНТ и ДНТ, а обход участков проводить не будут.