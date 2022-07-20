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Жизнь

В Барнауле проведут проверку систем оповещения

20 июля с 10:40 до 10:43 в Барнауле прозвучат сирены. Горожан просят сохранять спокойствие.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Проверка региональной и местной систем оповещения населения пройдет с 10:40 до 10:43. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех районах города.

Прерывистое звучание электрических сирен в течении трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем!».

Он подается перед передачей основных сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Во время сигнала нужно включить телевизор на 1−10 канале или на «Радио России» (частота вещания в Барнауле — 103,4 МГц), «Авторадио» (частота вещания в Барнауле — 103,9 МГц), «Шансон» (частота вещания в Барнауле — 101,9 МГц) и прослушать сообщение МЧС России по Алтайскому краю.

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