В Барнауле проверили, как дезинфицируют подъезды

Проверка прошла в доме по адресу пр. Комсомольский, 82.
В подъезде этого дома спецраствором обработали холл первого этажа, почтовые ящики, лестничные марши, окна, дверные ручки. Обработку выполняла клининговая компания «Санитары города».
«Представительницы Совета женщин положительно оценили качество проводимых мероприятий», — подытожили проверку в администрации Барнаула.
Ранее в краевой столице местные чиновники провели подобный рейд по трем элитным высоткам на улице Приречная, а также по другим жилым домам в центре города.