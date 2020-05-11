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Жизнь

В Барнауле проверили, как дезинфицируют подъезды

Совет женщин при главе Барнаула проконтролировал качество дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, пишет пресс-служба городской администрации.

В Барнауле проверили, как дезинфицируют подъезды
В Барнауле проверили, как дезинфицируют подъезды
barnaul.org

Проверка прошла в доме по адресу пр. Комсомольский, 82.

В подъезде этого дома спецраствором обработали холл первого этажа, почтовые ящики, лестничные марши, окна, дверные ручки. Обработку выполняла клининговая компания «Санитары города».

«Представительницы Совета женщин положительно оценили качество проводимых мероприятий», — подытожили проверку в администрации Барнаула.

Ранее в краевой столице местные чиновники провели подобный рейд по трем элитным высоткам на улице Приречная, а также по другим жилым домам в центре города.

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