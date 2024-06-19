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Жизнь

В Барнауле проводится дезинсекционная обработка территорий от комаров

В Барнауле началась обработка от комаров и будет вестись до начала августа, сообщает мэрия Барнаула.

Работы ведутся в ранние утренние или вечерние часы, в безветренную погоду при благоприятном метеопрогнозе.

Вторичная дезинсекция пройдет через 2-4 недели. Для устойчивого эффекта обработка проводится в два этапа с интервалом от двух недель до одного месяца.

На территории Барнаула с 11 по 17 июня провели первичную дезинсекцию, в ходе которой обработали: 15 общественных территорий (Нагорный парк, сквер Химиков, пл.Мира, Мизюлинская роща, Парк Юбилейный, аллея по пр-кту Ленина и др.), 11 прибрежных зон водоемов в пригороде Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе активно обрабатывают поля от саранчи.

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