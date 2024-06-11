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Экономика

«Пока не полетела»: в Благовещенском районе экстренно обрабатывают поля от саранчи

В начале июня сотрудники филиала «Россельхозцентр» по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили отрождение личинок азиатской саранчи в Благовещенском районе на полях хозяйства СППК «Орлеанский». Количество вредителя превысило вредоносный порог.

Саранча
Саранча
apk-news.ru

На зараженном участке проводят обработку инсектицидами из группы фипронила, согласно списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. Специалисты центра напоминают аграриям, что азиатская саранча — опасный вредитель, который уничтожает на своем пути буквально все растения. Нарастание численности происходит стремительно.

«Взрослые особи из личинок появляются в конце июня – начале июля. Примерно через 10 дней после окрыления начинаются массовые перелеты стай. А в связи со способностью саранчи преодолевать за короткий срок большое расстояние есть опасность распространения данного вредителя по всему Алтайскому краю и за его пределы», — предупреждают специалисты.

Они рекомендуют руководителям хозяйств срочно провести инсектицидные обработки, чтобы предотвратить расширение заселенной саранчовыми площади и защитить посевы от вредителя, установить контроль за сельскохозяйственными угодьями для оперативного выявления саранчи.

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