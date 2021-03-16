«Готовьтесь к войне»: алтайские ученые рассказали о погоде летом и возможной опасности

По словам директора ФАНЦА Алексея Гаркуши, с 1838 года и по настоящее время средняя температура воздуха в регионе выросла на три градуса. Средний прирост — 0,015 градусов каждые десять лет.
Сильнее всего потеплело в апреле, меньше всего в — июне и в августе.
Алексей Гаркуша,
директор Федерального алтайского центра агробиотехнологий:
Сумма годовых осадков в последние полвека в среднем мало меняется при колебаниях от 258 мм до 556 мм, как это было в 2016 году. Средний показатель по году обычно стабилен.
За 140 лет умеренное переувлажнение в районе Барнаула наблюдалось всего пять раз, умеренное увлажнение — 29 раз, умеренно дефицитное увлажнение — 53 раза, дефицитное — 40 раз.
Остро не хватало осадков — 13 раз.
Ученый отмечает, что последние годы в окрестностях Барнаула количество осадков близко к климатической норме. Три года из десяти наблюдалась засуха.
Что ожидают в 2021 году
Хоть прогнозы — дело неблагодарное, но в будущее аграрные ученые все-таки стараются заглянуть.
По словам Григория Стецова, ведущего научного сотрудника лаборатории защиты растений ФАНЦА, по всей видимости в 2021 году лето на Алтае вновь будет жарким и засушливым.
В этой связи аграриям надо быть готовыми к возросшему количеству различных вредителей на полях — листоеды, цветоеды и стеблееды при таких погодных условиях обычно активизируются.
«Лучше готовьтесь к войне», — сообщил Григорий Стецов.
Благоприятный прогноз ученый сделал по саранче и луговому мотыльку, численность которых от погоды сильно не зависит. По его словам, серьезного нашествия этих вредителей на Алтае в предстоящем сезоне не ожидается.