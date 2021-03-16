Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -10°C
﻿
Популярная наука

«Готовьтесь к войне»: алтайские ученые рассказали о погоде летом и возможной опасности

Среднегодовая температура воздуха в Алтайском крае постепенно увеличивается. Вот и этим летом в регионе может быть жарче и суше, чем обычно. Об этом 11 марта рассказали ученые Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий.

Рапс.
Рапс.
СС0

По словам директора ФАНЦА Алексея Гаркуши, с 1838 года и по настоящее время средняя температура воздуха в регионе выросла на три градуса. Средний прирост — 0,015 градусов каждые десять лет.

Сильнее всего потеплело в апреле, меньше всего в — июне и в августе.

Алексей Гаркуша,
директор Федерального алтайского центра агробиотехнологий:

Сумма годовых осадков в последние полвека в среднем мало меняется при колебаниях от 258 мм до 556 мм, как это было в 2016 году. Средний показатель по году обычно стабилен.

За 140 лет умеренное переувлажнение в районе Барнаула наблюдалось всего пять раз, умеренное увлажнение — 29 раз, умеренно дефицитное увлажнение — 53 раза, дефицитное — 40 раз.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Остро не хватало осадков — 13 раз.

Ученый отмечает, что последние годы в окрестностях Барнаула количество осадков близко к климатической норме. Три года из десяти наблюдалась засуха.

Что ожидают в 2021 году

Хоть прогнозы — дело неблагодарное, но в будущее аграрные ученые все-таки стараются заглянуть.

По словам Григория Стецова, ведущего научного сотрудника лаборатории защиты растений ФАНЦА, по всей видимости в 2021 году лето на Алтае вновь будет жарким и засушливым.

В этой связи аграриям надо быть готовыми к возросшему количеству различных вредителей на полях — листоеды, цветоеды и стеблееды при таких погодных условиях обычно активизируются.

Капустная моль
Капустная моль
Россельхозцентр России

«Лучше готовьтесь к войне», — сообщил Григорий Стецов.

Благоприятный прогноз ученый сделал по саранче и луговому мотыльку, численность которых от погоды сильно не зависит. По его словам, серьезного нашествия этих вредителей на Алтае в предстоящем сезоне не ожидается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость