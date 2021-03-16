«Это же ужас»: что изменилось в господдержке АПК на Алтае и почему ее не стоит ждать завтра

Что принципиально изменилось
Сразу отметим: все направления господдержки агропромышленного комплекса никуда не исчезли. Будут и погектарные субсидии, и молочные, и компенсации на покупку элитных семян, и многое другое.
Поможет государство и тем, кто занимается такими экспортно ориентированными культурами, как рапс и соя. Такая форма появилась в России лишь в прошлом году.
Между тем кое-что принципиально меняется. И здесь надо выделить два момента — документы и сроки.
Начнем с первого. В 2021 году объем предоставляемых документов на получение господдержки серьезно увеличился.
«Раздулся» он вот почему: теперь сельхозпроизводителям надо не просто доказать, что они имеют право на ту или иную поддержку, но и подтвердить свои затраты.
Грубо говоря: продал фермер тысячу литров молока и хочет получить за это субсидию. Государство отвечает: «А ты докажи, что потратил на его производство деньги».
Раньше такого требования не было.
Подтверждать свои затраты сельхозпроизводители будут двумя видами годовой отчетности — одна по животноводству, другая — по растениеводству.
«Чтобы не было проблем, готовьте годовую отчетность качественно», — посоветовал замминистра сельского хозяйства по финансовым вопросам Сергей Межин.
Еще один принципиальный момент — соглашения. Каждый, кто претендует на господдержку, должен подписать с министерством отдельный документ.
Раньше он был в привычном бумажном виде, теперь глобальная цифровизация проникла и сюда.
Сергей Межин,
заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:
Предоставление господдержки будет сопровождаться заключением соглашения в системе «Электронный бюджет». Это достаточно сложно: система федеральная, в нее надо войти, ознакомиться, понять, как она работает. Занесением данных в «Электронный бюджет» мы занимаемся с января 2021 года. И, честно сказать, недалеко продвинулись.
Что произошло со сроками
В этом плане многое изменилось. К примеру, раньше сельхозпроизводитель мог подать документы на погектарные субсидии в любой момент с февраля по май. Заявку его принимали, проверяли, одобряли — перечисляли часть средств. Посеял, отчитался — отдавали оставшееся.
Теперь так нельзя. Сроки подачи четко регламентированы 30 днями, и пока все претенденты на господдержку не обратятся в минсельхоз и ведомство не закроет прием документов, денег никому ждать не стоит.
Министр Чеботаев не скрывает: авансов больше не будет, и сроки получения субсидий существенно сдвинутся.
Самое ближайшее, на что можно рассчитывать сельхозпроизводителям, — это средства на литр товарного молока и на племенное животноводство. И то — не раньше апреля 2021 года.
В июне аграрии смогут получить компенсации по агрострахованию, в июле-августе — погектарные субсидии. Все остальное — ближе к зиме.
При этом принцип «кто не успел — тот опоздал» никто не отменяет. Это значит, что подавать документы надо точно в обозначенный срок.
Запоздал — можешь оказаться за бортом государственной поддержки.
Почему так произошло
На аграрной конференции 11 марта, когда нововведения были публично озвучены, публика встретила новости молчаливо и явно недоуменно. Когда Александр Чеботаев спросил у присутствовавших, есть ли уточняющие вопросы, руку поднял лишь один человек.
«Упростить получение господдержки никак нельзя? Это же ужас», — возмутился фермер.
Надо сказать, что краевой минсельхоз тут ни при чем: не он диктует правила игры. Вот уже много лет федеральное правительство перекраивает систему получения средств, каждый год изобретая что-то новое. Легче от этого конечному получателю точно не становится.
Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:
Нам бы самим хотелось, чтобы система господдержки была проще, хотя бы такая, как два-три года назад, но поменялся подход. Министерство финансов и министерство экономического развития страны все усложняют и усложняют. Сейчас уже о простой раздаче денег речи не идет. Теперь будет только покрытие конкретных затрат.
Откровенно высказался Александр Лукьянов и еще об одном важном факте — честности самих крестьян. Некоторые из них, мягко говоря, вели себя непорядочно.
Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:
Давайте начистоту: то, что было пять-шесть лет назад, когда мы авансом отдавали субсидии, а потом за некоторыми бегали в судах, недопустимо. Минсельхозу были предписания прокуратуры из-за того, что раздали деньги недобросовестным людям, а потом не смогли их вернуть. Разве такое допустимо? Государство же все видит.
Что думают сами аграрии
Фермер из Косихинского района Анатолий Иванов полагает: тонны бумаг, которые теперь надо собирать для получения господдержки, напрямую повлияют на количество участников госпрограммы.
Самыми незащищенными в этом плане, скорее всего, будут мелкие фермеры: качество бухучета у них оставляет желать лучшего.
Ради получения копеечных погектарных субсидий на небольшие посевные площади с оформлением справок и отчетности они, вероятно, даже заморачиваться не будут. «А смысл?» — говорит фермер.
По его словам, в этом случае государственные деньги разойдутся между крупными сельхозпроизводителями и агрохолдингами, мощно заходящими на Алтай.
Нынешнюю систему господдержки в сфере растениеводства фермер считает в корне неверной. Зачем собирать кипы бумаг, когда можно сделать все гораздо проще, считает он.
Анатолий Иванов,
руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе:
Погектарные субсидии было бы логично заменить выплатами на тонну произведенной продукции. Тогда у аграриев был бы стимул работать эффективнее, увеличивать урожайность и не прятать зерно, занижая показатели. Пользы было бы больше.
Чего стоит опасаться
Александр Лукьянов не отрицает: проблемы с оформлением бумаг у хозяйств могут возникнуть. Тут ничего не поделаешь — система новая. Сейчас в краевой минсельхоз подали заявки порядка 600 претендентов на господдержку из полутора тысяч возможных. И далеко не у всех все гладко.
Александр Лукьянов,
вице-губернатор Алтайского края:
Учет в фермерских хозяйствах далек от совершенства — мы это понимаем. Но я вам обстоятельно говорю: ту отчетность, что вы сдаете, надо проверять. В случае проверки со стороны Счетной палаты или силовых структур и расхождения данных сами знаете, что будет.
Сейчас все методические рекомендации находятся в личных кабинетах получателей в системе РЕСПАК — он есть у каждого предприятия, хоть раз обращавшегося за господдержкой.