«Это же ужас»: что изменилось в господдержке АПК на Алтае и почему ее не стоит ждать завтра

До 20 марта министерство сельского хозяйства Алтайского края будет принимать документы по двум видам субсидий — на литр товарного молока и содержание маточного поголовья. Претендентам настоятельно советуют поторопиться: в этом году в Москве вновь усложнили процесс получения господдержки, которая теперь будет распределяться по принципу «кто не успел — тот опоздал». «Мы уже сами намучились с этой системой. Так что и вы готовьтесь», — честно сказал на аграрном совещании 11 марта министр Александр Чеботаев.

Что принципиально изменилось

Сразу отметим: все направления господдержки агропромышленного комплекса никуда не исчезли. Будут и погектарные субсидии, и молочные, и компенсации на покупку элитных семян, и многое другое.

Поможет государство и тем, кто занимается такими экспортно ориентированными культурами, как рапс и соя. Такая форма появилась в России лишь в прошлом году.

Между тем кое-что принципиально меняется. И здесь надо выделить два момента — документы и сроки.

Зерно. Поле. СС0

Начнем с первого. В 2021 году объем предоставляемых документов на получение господдержки серьезно увеличился.

«Раздулся» он вот почему: теперь сельхозпроизводителям надо не просто доказать, что они имеют право на ту или иную поддержку, но и подтвердить свои затраты.

Грубо говоря: продал фермер тысячу литров молока и хочет получить за это субсидию. Государство отвечает: «А ты докажи, что потратил на его производство деньги».

Раньше такого требования не было.

Коровы. Животноводство. СС0

Подтверждать свои затраты сельхозпроизводители будут двумя видами годовой отчетности — одна по животноводству, другая — по растениеводству.

«Чтобы не было проблем, готовьте годовую отчетность качественно», — посоветовал замминистра сельского хозяйства по финансовым вопросам Сергей Межин.

Еще один принципиальный момент — соглашения. Каждый, кто претендует на господдержку, должен подписать с министерством отдельный документ.

Раньше он был в привычном бумажном виде, теперь глобальная цифровизация проникла и сюда.

Сергей Межин,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

Предоставление господдержки будет сопровождаться заключением соглашения в системе «Электронный бюджет». Это достаточно сложно: система федеральная, в нее надо войти, ознакомиться, понять, как она работает. Занесением данных в «Электронный бюджет» мы занимаемся с января 2021 года. И, честно сказать, недалеко продвинулись.

Коровы. Животноводство. СС0

Что произошло со сроками

В этом плане многое изменилось. К примеру, раньше сельхозпроизводитель мог подать документы на погектарные субсидии в любой момент с февраля по май. Заявку его принимали, проверяли, одобряли — перечисляли часть средств. Посеял, отчитался — отдавали оставшееся.

Теперь так нельзя. Сроки подачи четко регламентированы 30 днями, и пока все претенденты на господдержку не обратятся в минсельхоз и ведомство не закроет прием документов, денег никому ждать не стоит.

Министр Чеботаев не скрывает: авансов больше не будет, и сроки получения субсидий существенно сдвинутся.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Самое ближайшее, на что можно рассчитывать сельхозпроизводителям, — это средства на литр товарного молока и на племенное животноводство. И то — не раньше апреля 2021 года.

В июне аграрии смогут получить компенсации по агрострахованию, в июле-августе — погектарные субсидии. Все остальное — ближе к зиме.

При этом принцип «кто не успел — тот опоздал» никто не отменяет. Это значит, что подавать документы надо точно в обозначенный срок.

Запоздал — можешь оказаться за бортом государственной поддержки.

Посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Почему так произошло

На аграрной конференции 11 марта, когда нововведения были публично озвучены, публика встретила новости молчаливо и явно недоуменно. Когда Александр Чеботаев спросил у присутствовавших, есть ли уточняющие вопросы, руку поднял лишь один человек.

«Упростить получение господдержки никак нельзя? Это же ужас», — возмутился фермер.

Надо сказать, что краевой минсельхоз тут ни при чем: не он диктует правила игры. Вот уже много лет федеральное правительство перекраивает систему получения средств, каждый год изобретая что-то новое. Легче от этого конечному получателю точно не становится.

Александр Лукьянов , вице-губернатор Алтайского края. Предоставлено ЗЗК.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Нам бы самим хотелось, чтобы система господдержки была проще, хотя бы такая, как два-три года назад, но поменялся подход. Министерство финансов и министерство экономического развития страны все усложняют и усложняют. Сейчас уже о простой раздаче денег речи не идет. Теперь будет только покрытие конкретных затрат.

Откровенно высказался Александр Лукьянов и еще об одном важном факте — честности самих крестьян. Некоторые из них, мягко говоря, вели себя непорядочно.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Давайте начистоту: то, что было пять-шесть лет назад, когда мы авансом отдавали субсидии, а потом за некоторыми бегали в судах, недопустимо. Минсельхозу были предписания прокуратуры из-за того, что раздали деньги недобросовестным людям, а потом не смогли их вернуть. Разве такое допустимо? Государство же все видит.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Что думают сами аграрии

Фермер из Косихинского района Анатолий Иванов полагает: тонны бумаг, которые теперь надо собирать для получения господдержки, напрямую повлияют на количество участников госпрограммы.

Самыми незащищенными в этом плане, скорее всего, будут мелкие фермеры: качество бухучета у них оставляет желать лучшего.

Ради получения копеечных погектарных субсидий на небольшие посевные площади с оформлением справок и отчетности они, вероятно, даже заморачиваться не будут. «А смысл?» — говорит фермер.

Анатолий Иванов , фермер из Косихинского района Олег Богданов

По его словам, в этом случае государственные деньги разойдутся между крупными сельхозпроизводителями и агрохолдингами, мощно заходящими на Алтай.

Нынешнюю систему господдержки в сфере растениеводства фермер считает в корне неверной. Зачем собирать кипы бумаг, когда можно сделать все гораздо проще, считает он.

Анатолий Иванов,

руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе:

Погектарные субсидии было бы логично заменить выплатами на тонну произведенной продукции. Тогда у аграриев был бы стимул работать эффективнее, увеличивать урожайность и не прятать зерно, занижая показатели. Пользы было бы больше.

Зерно. СС0

Чего стоит опасаться

Александр Лукьянов не отрицает: проблемы с оформлением бумаг у хозяйств могут возникнуть. Тут ничего не поделаешь — система новая. Сейчас в краевой минсельхоз подали заявки порядка 600 претендентов на господдержку из полутора тысяч возможных. И далеко не у всех все гладко.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Учет в фермерских хозяйствах далек от совершенства — мы это понимаем. Но я вам обстоятельно говорю: ту отчетность, что вы сдаете, надо проверять. В случае проверки со стороны Счетной палаты или силовых структур и расхождения данных сами знаете, что будет.

Сейчас все методические рекомендации находятся в личных кабинетах получателей в системе РЕСПАК — он есть у каждого предприятия, хоть раз обращавшегося за господдержкой.