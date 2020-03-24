Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае летом

Погода в ближайшие полгода в Алтайском крае, как ожидается, может отметиться любопытными отклонениями от многолетних норм. Это следует из вероятностного прогноза температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года, опубликованного Гидрометцентром России. Какая погода ожидается весной и летом — в материале altapress.ru.

Начать следует с того, что в Алтайском крае метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

Апрель-2020

Как следует из предварительных данных синоптиков, апрель в Алтайском крае вдастся теплее, чем обычно. Отметим, что норма средней месячной температуры для Барнаула в апреле составляет +3,1 градуса.

Кроме того, в крае возможно повышенное количество осадков, что, конечно. Не очень хорошо в контексте паводка, который может оказаться очень непростым.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период ( апрель — сентябрь) 2020 года. meteoinfo.ru.

«Избыток осадков предполагается местами в Северо-Западном федеральном округе, на юго-востоке европейской территории России (ЕТР), на севере Уральского федерального округа, на юге Красноярского края, на Алтае, на севере Иркутской области и на юге Якутии», — прогнозирует Гидрометцентр России.

Май-2020

Последний месяц весны в Алтайском крае, по предварительной информации синоптиков, не обещает отметиться какими-либо существенными отклонениями ни в плане температур, ни в плане осадков.

В Барнауле в мае норма средней месячной температуры составляет +11,8 градуса.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период ( апрель — сентябрь) 2020 года. meteoinfo.ru.

Июнь-2020

Первый месяц предстоящего лета, как следует из вероятностного прогноза, окажется традиционным относительно температур воздуха. Для Барнаула норма средней месячной температуры в июне равна +17,7 градуса.

Однако при этом часть Алтайского края попадает в зону повышенного количества осадков, что также не очень хорошо, поскольку на июнь, как известно, выпадает развитие второй волны паводка.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период ( апрель — сентябрь) 2020 года. meteoinfo.ru.

Июль-2020

Похожий погодный расклад ожидается и в июле — в крае прогнозируют обычный для этого месяца температурный фон, но часть региона может оказаться в «плену» более интенсивных, чем обычно, дождей.

К слову, в Барнауле в июле норма средней месячной температуры составляет +19,9 градуса.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период ( апрель — сентябрь) 2020 года. meteoinfo.ru.

Август-2020

А вот последний месяц лета 2020 года в Алтайском крае моет удивить небольшим отклонением температур — в регионе может быть немного прохладнее, чем обычно.

В Августе норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +16,7 градуса.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период ( апрель — сентябрь) 2020 года. meteoinfo.ru.

Сентябрь-2020

Первый месяц осени, как следует из информации синоптиков, обойдется в крае без существенных отклонений от нормы в плане температуры воздуха, а также без повышенной дождливости.

В Барнауле в сентябре норма средней месячной температуры составляет +11 градусов.