Крупнейший хранитель зерна на Алтае обзавелся еще одним мощным активом

К началу нового сезона «Сиболеум» намерен восстановить шесть складов. Это позволит хранить до 12−15 тыс. тонн масличных культур. Средства на восстановление вкладывают участники союза.
«Там, где появляется логотип SEUS, предприятия постепенно начинают новую жизнь — идет их восстановление, появляются новые рабочие места, строятся новые цеха. Все это положительно сказывается на развитии районов и края в целом», — говорится в сообщении компании.
Плановые показатели по объемам хранения на Ребрихинском элеваторе составляют 70 тыс. тонн.
Новый арендатор отмечает, что для выхода на эти мощности требуется полностью восстановить все складские комплексы и возобновить подработку продукции.
Предприятие в Ребрихе способно подрабатывать, сушить, очищать от примесей до 500 тонн зерна в сутки. Имеет собственные железнодорожные пути.
При благоприятном исходе «Сиболеум» уже в августе 2021 года на своем новом активе сможет принимать 1−1,5 тыс. тонн зерновых и масличных культур в день.
В период заготовки этот показатель будет постепенно увеличиваться.
Заниматься зернопереработкой арендатор не планирует.
Что произошло с элеватором
«Ребрихинский мелькомбинат», в состав которого мукомольное производство и непосредственно элеватор, был продан 4 декабря 2020 года на торгах по банкротству.
Победителем стала компания «Продинвест», входящая в бизнес-структуру аграрного предпринимателя Александра Бродникова.
За объект он заплатил 229,8 млн рублей.
Примечательно, что один из членов SEUS тоже участвовал в торгах, но проиграл.
Теперь вместе с Ребрихинским элеватором у экспортного союза девять площадок хранения и отгрузки зерна — самый большой показатель не только в Алтайском крае, но и в целом по Сибири.