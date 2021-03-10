Крупнейший хранитель зерна на Алтае обзавелся еще одним мощным активом

Компания «Сиболеум», входящая в структуру экспортного союза SEUS, стала арендатором элеватора в Ребрихе. В планах нового управленца провести модернизацию и запустить объект, простоявший без дела несколько лет.

К началу нового сезона «Сиболеум» намерен восстановить шесть складов. Это позволит хранить до 12−15 тыс. тонн масличных культур. Средства на восстановление вкладывают участники союза.

«Там, где появляется логотип SEUS, предприятия постепенно начинают новую жизнь — идет их восстановление, появляются новые рабочие места, строятся новые цеха. Все это положительно сказывается на развитии районов и края в целом», — говорится в сообщении компании.

Плановые показатели по объемам хранения на Ребрихинском элеваторе составляют 70 тыс. тонн.

Новый арендатор отмечает, что для выхода на эти мощности требуется полностью восстановить все складские комплексы и возобновить подработку продукции.

Предприятие в Ребрихе способно подрабатывать, сушить, очищать от примесей до 500 тонн зерна в сутки. Имеет собственные железнодорожные пути.

При благоприятном исходе «Сиболеум» уже в августе 2021 года на своем новом активе сможет принимать 1−1,5 тыс. тонн зерновых и масличных культур в день.

На «Ребрихинском мелькомбинате» Сергей Бутин

В период заготовки этот показатель будет постепенно увеличиваться.

Заниматься зернопереработкой арендатор не планирует.

Что произошло с элеватором

«Ребрихинский мелькомбинат», в состав которого мукомольное производство и непосредственно элеватор, был продан 4 декабря 2020 года на торгах по банкротству.

Победителем стала компания «Продинвест», входящая в бизнес-структуру аграрного предпринимателя Александра Бродникова.

Александр Бродников на открытии футбольного манежа «Темп» в Барнауле. Олег Богданов

За объект он заплатил 229,8 млн рублей.

Примечательно, что один из членов SEUS тоже участвовал в торгах, но проиграл.

Теперь вместе с Ребрихинским элеватором у экспортного союза девять площадок хранения и отгрузки зерна — самый большой показатель не только в Алтайском крае, но и в целом по Сибири.