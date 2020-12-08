Известный аграрий и любитель футбола победил в борьбе за обанкротившийся мелькомбинат на Алтае

Как проходили торги
Побороться за актив решили пять участников: помимо «Продинвеста» в торгах участвовали агрофирма «Павловская» (входит в структуру сахарного бизнеса «Доминант»), компании «Алтайские элеваторы» (член экспортного союза SEUS), «Алтайтендер-Консалтинг» (во главе стоит конкурсный управляющий Александр Кузовлев) и физлицо Анастасия Волкова.
Ранее о своих амбициях заявляла и федеральная компания «Благо», которая сейчас использует мелькомбинат на условиях аренды.
Судя по всему, борьба была нешуточная — участники торгов сделали больше 30 предложений по цене, каждый раз ее повышая. До последнего боролся «Алтайтендер-Консалтинг», предложивший чуть меньше, чем победитель.
«Продинвест» предложил в итоге 229,8 млн рублей. Теперь у него есть пять дней на то, чтоб подписать договор купли-продажи и перечислить деньги.
Неделей ранее с молотка ушло другое «добро» обанкротившегося мелькомбината. Например, две квартиры на станции Ребриха и часть оборудования выкупила структура SEUS.
Что продавалось
Ребрихинский мелькомбинат — кусочек лакомый. «Алтайзернокомплексу», входившего в структуру обанкротившегося холдинга «Юг Сибири», он достался от «Павы».
«Юг Сибири» к нему относился в заботой: за несколько месяцев восстановил производство, закупил новое мельничное оборудование и до последнего производил здесь муку.
В модернизацию объекта холдинг тогда вложил более 100 млн рублей. Производственные возможности предприятия позволяли перерабатывать 500 тонн зерна в сутки (две секции по 250 тонн).
«Благо» от переработки зерна отказалось сразу — не его профиль. Предприятие в Ребрихе было хранилищем масличного сырья, которое закупалось для двух маслоэкстракционных заводов в Барнауле и Бийске.
Но в прошлом году из-за перебоев с закупом рапса и подсолнечника заводы работали с колес, мелькомбинат частично простаивал пустым.
Что известно о новом собственнике
«Продинвест», основной сферой деятельности которого является торговля кормами для сельхозживотных, зарегистрирован в Горном Алтае, но корни его в Алтайском крае.
Компанией руководит Евгений Прудников, она аффилирована с аграрным бизнесом известного предпринимателя Александра Бродникова. У него и партнеров, в числе которых и Прудников, есть ещё два крупных хозяйства в Усть-Калманском районе — «Бурановское» и «Агро-Восточный».
Александр Бродников также известен своими спортивными интересами.
Вместе с Константином Болотовым, Евгением Прудниковым и Олегом Киушкиным (у каждого по 20% уставного капитала) Александр Бродников (40% уставного капитала) является соучредителем спортивного клуба «Темп» с единственным футбольным манежем в Барнауле.