Известный аграрий и любитель футбола победил в борьбе за обанкротившийся мелькомбинат на Алтае

4 декабря с первой попытки ушло с молотка имущество компании «Алтайзернокомплекс», управлявшей в свое время мелькомбинатом в Ребрихе. Победитель торгов — компания «Продинвест» из Горно-Алтайска — готов выложить за него кругленькую сумму.

Как проходили торги

Побороться за актив решили пять участников: помимо «Продинвеста» в торгах участвовали агрофирма «Павловская» (входит в структуру сахарного бизнеса «Доминант»), компании «Алтайские элеваторы» (член экспортного союза SEUS), «Алтайтендер-Консалтинг» (во главе стоит конкурсный управляющий Александр Кузовлев) и физлицо Анастасия Волкова.

Ранее о своих амбициях заявляла и федеральная компания «Благо», которая сейчас использует мелькомбинат на условиях аренды.

На «Ребрихинском мелькомбинате». Сергей Бутин

Судя по всему, борьба была нешуточная — участники торгов сделали больше 30 предложений по цене, каждый раз ее повышая. До последнего боролся «Алтайтендер-Консалтинг», предложивший чуть меньше, чем победитель.

«Продинвест» предложил в итоге 229,8 млн рублей. Теперь у него есть пять дней на то, чтоб подписать договор купли-продажи и перечислить деньги.

Неделей ранее с молотка ушло другое «добро» обанкротившегося мелькомбината. Например, две квартиры на станции Ребриха и часть оборудования выкупила структура SEUS.

На «Ребрихинском мелькомбинате» Сергей Бутин

Что продавалось

Ребрихинский мелькомбинат — кусочек лакомый. «Алтайзернокомплексу», входившего в структуру обанкротившегося холдинга «Юг Сибири», он достался от «Павы».

«Юг Сибири» к нему относился в заботой: за несколько месяцев восстановил производство, закупил новое мельничное оборудование и до последнего производил здесь муку.

В модернизацию объекта холдинг тогда вложил более 100 млн рублей. Производственные возможности предприятия позволяли перерабатывать 500 тонн зерна в сутки (две секции по 250 тонн).

Ребрихинский мелькомбинат Компания «Юг Сибири»

«Благо» от переработки зерна отказалось сразу — не его профиль. Предприятие в Ребрихе было хранилищем масличного сырья, которое закупалось для двух маслоэкстракционных заводов в Барнауле и Бийске.

Но в прошлом году из-за перебоев с закупом рапса и подсолнечника заводы работали с колес, мелькомбинат частично простаивал пустым.

Что известно о новом собственнике

«Продинвест», основной сферой деятельности которого является торговля кормами для сельхозживотных, зарегистрирован в Горном Алтае, но корни его в Алтайском крае.

Компанией руководит Евгений Прудников, она аффилирована с аграрным бизнесом известного предпринимателя Александра Бродникова. У него и партнеров, в числе которых и Прудников, есть ещё два крупных хозяйства в Усть-Калманском районе — «Бурановское» и «Агро-Восточный».

Александр Бродников на открытии футбольного манежа «Темп» в Барнауле. Олег Богданов

Александр Бродников также известен своими спортивными интересами.

Вместе с Константином Болотовым, Евгением Прудниковым и Олегом Киушкиным (у каждого по 20% уставного капитала) Александр Бродников (40% уставного капитала) является соучредителем спортивного клуба «Темп» с единственным футбольным манежем в Барнауле.